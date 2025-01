Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής αεροπορικής επιδρομής στην πόλη Σούμι της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Η εισαγγελία της περιφέρειας Σούμι ενημέρωσε απόψε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram ότι άλλοι δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια της δεκαώροφης πολυκατοικίας που επλήγη από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Πρόκειται για έναν 74χρονο και μια 37χρονη, μητέρα ενός κοριτσιού που τραυματίστηκε στην επίθεση.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για έξι θανάτους: τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες ηλικίας 61-74 ετών. Άλλοι δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Σε εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αποτυπώνεται η έκταση των ζημιών στο πολυώροφο κτιριακό συγκρότημα, ενώ διακρίνονται διασώστες με προβολείς να αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα.

Last night, Russia launched a “Shahed” strike on Sumy, targeting an ordinary residential apartment building. Four people were killed. My condolences to their families and loved ones.

Nine others were wounded, including a child. Rescue operations are still ongoing, with rubble… pic.twitter.com/MLg7h9Zk36

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2025