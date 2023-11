Περισσότερες από 2.000 κοινότητες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρισμό, εξαιτίας σφοδρής χιονοθύελλας που σαρώνει την Ουκρανία, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (27/11) οι αρχές της χώρας, το σύστημα ηλεκτροδότησης της οποίας υφίστατο ήδη πίεση από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

«Συνολικά 2.019 κοινότητες σε 16 περιφέρειες είναι χωρίς ηλεκτροδότηση», είπε το ουκρανικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Η καταιγίδα προκάλεσε χάος στους δρόμους, καθώς 1.370 φορτηγά υποχρεώθηκαν «να σταματήσουν προσωρινά» και 840 οχήματα χρειάσθηκε να ρυμουλκηθούν, πρόσθεσε το υπουργείο, το οποίο ανέφερε ότι σε ορισμένα σημεία το ύψος του χιονιού έφθασε τα δύο μέτρα και ότι έχουν πληγεί περισσότερο η νότια και η κεντρική Ουκρανία.

Στη νότια πόλη της Οδησσού, η οποία γίνεται τακτικά στόχος ρωσικών επιθέσεων, οι αρχές ανακοίνωσαν πως χρειάσθηκε να συνδράμουν 1.624 ανθρώπους οι οποίοι είχαν παγιδευθεί από τα χιόνια.

Most of Ukraine is in the middle of snowstorms now. Many people are without electricity or heating, several roads have been closed. This is a highway in Odesa.

Rescuers and snow plowing equipment are working around the clock. pic.twitter.com/iJ5ZToyHIg

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 27, 2023