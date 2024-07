Ρωσικός πύραυλος έπληξε την Παρασκευή μια παιδική χαρά στην πόλη Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας, σκοτώνοντας ένα παιδί και δύο ενήλικες και τραυματίζοντας άλλους πέντε, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Μια παιδική χαρά κοντά σε ένα συνηθισμένο σπίτι… Κάθε μέρα η Ρωσία αποδεικνύει με τον τρόμο της ότι η πίεση (στην Ουκρανία) δεν είναι αρκετή», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναρτώντας εικόνες από το σημείο της επίθεσης.

Στις εικόνες φαίνονται δύο πτώματα να κείτονται στο έδαφος. Το ένα είναι το ακρωτηριασμένο πτώμα ενός παιδιού, καλυμμένο με αίματα, σκόνη και συντρίμμια. Δίπλα βρίσκεται ένα τμήμα ενός πυραύλου.

A Russian missile strike on Mykolaiv hit a children’s playground near an ordinary residential house. Currently, five people are reported injured, and three people were killed, including a child. My deepest condolences to the families and friends who have lost their loved ones.… pic.twitter.com/QpQ8VP3yOa

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024

