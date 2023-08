Ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο επλήγη από drones της Ουκρανίας στο στενό του Κερτς, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η κυκλοφορία στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σ’ ένα πλαίσιο αυξανόμενων εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα.

Το πλοίο υπέστη ζημιές και έφθασαν επιτόπου δύο ρυμουλκά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το Κέντρο θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης.

Το πρακτορείο διευκρίνισε πως δεν υπάρχει διαρροή πετρελαίου από το πλοίο, το οποίο είχε πλήρωμα 11 ατόμων.

Σύμφωνα με τους Moscow Times, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο SIG, στο οποίο έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις επειδή προμήθευσε καύσιμα στις ρωσικές δυνάμεις που είχαν πάει να βοηθήσουν το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη διάρκεια του πολέμου στη Συρία.

Μέλη του πληρώματος τραυματίσθηκαν από θραύσματα γυαλιού κατά την επίθεση, ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ένας δημόσιος αξιωματούχος που έχει διοριστεί από τη Ρωσία στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ.

🔴🇷🇺 A Russian warship was seriously damaged in an overnight Ukrainian naval drone attack on Russia’s Black Sea navy base at #Novorossiysk.

🛢️ The civilian port, which handles 2% of the world’s #oil supply, temporarily halted all ship movement. @VedikaBahl reports. pic.twitter.com/lFoByc0gP0

