Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις χιονοθύελλες που σημειώθηκαν στην Ουκρανία, δήλωσε το πρωί της Τρίτης (28/11) ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ιχόρ Κλιμένκο.

Η Ουκρανία πλήττεται από την Κυριακή (26/11) από σφοδρές χιονοθύελλες, οι οποίες έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τον αποκλεισμό δρόμων, ιδιαίτερα στον νότο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις περιφέρειες της Οδησσού, του Χαρκόβου, του Μικολάιφ και του Κιέβου», διευκρίνισε ο Κλιμένκο σε ανάρτησή του, στο Telegram.

«Είκοσι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά», πρόσθεσε.

Σε συνολικά 411 κοινότητες σε 11 περιφέρειες έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και πάνω από 1.500 οχήματα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα χιόνια, σύμφωνα με τον ίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Νωρίτερα ο κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ είχε ανακοινώσει ότι σχεδόν 2.500 άνθρωποι διασώθηκαν, έπειτα από χιονοθύελλα στην περιφέρεια της Οδησσού και ότι 313 οικισμοί στην περιοχή δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, λόγω της κακοκαιρίας.

The bad weather killed 10 people in Ukraine.

23 people, including children, were injured.

In Odesa region, almost 2,500 people have applied for help.

8 roads in Mykolaiv and Kirovohrad regions remain closed to traffic. 411 settlements in 11 regions are without electricity. pic.twitter.com/Y3LDjZnlOO

— Bakhmut IN.UA (@Bakhmutinua_eng) November 28, 2023