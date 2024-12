Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικής πυραυλικής επίθεσης που «κατέστρεψε» νωρίτερα σήμερα μια ιδιωτική κλινική στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα και έπληξε «μη στρατιωτικές υποδομές» στο κέντρο της πόλης, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φιόντοροφ στο Telegram.

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα η αστυνομία, αναφέρεται ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα πεντάχρονο παιδί. Επισημαίνεται πως ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια της κλινικής.

#BREAKING #UKRAINE #ZAPORIZHIA #RUSSIA #UCRANIA #RUSIA

Ukraine’s suffering continues💔

🔴 UKRAINE :📹 RUSSIAN BALLISTIC MISSILES TARGETED A BUSY CLINIC IN ZAPORIZHIA,

Exact number of killed people yet unknown, several injured.

Victims are mostly women.

— LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) December 10, 2024