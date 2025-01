Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή από ρωσική πυραυλική επίθεση στο ιστορικό κέντρο της Οδησσού, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Γνωρίζουμε ήδη για τρία θύματα από την πυραυλική επίθεση στο κέντρο της Οδησσού. Ένα αγόρι, το οποίο γεννήθηκε το 2006, τραυματίστηκε στο κεφάλι» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε ο δήμαρχος Χενάντι Τρουχάνοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Images of the Russian attack on Odessa. pic.twitter.com/DtDIDzdcMb

