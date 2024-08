Επίθεση με drone σε πολυώροφο κτίριο στη ρωσική πόλη Σάρατοφ πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 26/08 η Ουκρανία, ως «απάντηση» για τον μαζικό ρωσικό βομβαρδισμό σε αρκετές ουκρανικές περιφέρειες, που είχε σαν συνέπεια να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να πληγούν ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δείχνουν τη στιγμή που το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πέφτει πάνω στο κτίριο στην πόλη της Ρωσίας.

