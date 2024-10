Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη νύχτα πως έχουν πλέον αρχίσει να διεξάγουν «περιορισμένες», «εντοπισμένες» και «στοχευμένες» χερσαίες επιδρομές σε χωριά του νοτίου Λιβάνου, διαβεβαιώνοντας πως ο στόχος είναι στοιχεία του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολά — αψηφώντας τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Israeli ground forces moved into southern Lebanon early Tuesday, marking a significant escalation of an offensive against Hezbollah. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ The incursion follows weeks of heavy blows by Israel against the militia group — including an airstrike that killed its leader, Hassan Nasrallah. pic.twitter.com/aa6j31aaXQ — The Associated Press (@AP) October 1, 2024

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα λιβανικά σώματα ασφαλείας, περί τα μεσάνυχτα έγιναν έξι νέοι βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού, τομείς που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, λίγη ώρα αφού ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εσπευσμένα για την ασφάλειά τους.

«Όπως προέβλεπε απόφαση της (ισραηλινής) πολιτικής ηγεσίας, δυνάμεις (…) άρχισαν πριν από λίγες ώρες περιορισμένες, εντοπισμένες και στοχευμένες επιδρομές, βασισμένες σε συγκεκριμένες πληροφορίες, εναντίον στόχων και υποδομών των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», με την υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας και του πυροβολικού, σύμφωνα με ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού το οποίο δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram και μέσω X λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται σε χωριά κοντά στα σύνορα και εγείρουν άμεση απειλή για ισραηλινές κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ», κατά το κείμενο.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages… — Israel Defense Forces (@IDF) September 30, 2024

Μετά το βαρύ πλήγμα που καταφέρθηκε στη Χεζμπολάχ την Παρασκευή, όταν δολοφονήθηκε ο ηγέτης της Χασάν Νασράλα σε πολύνεκρο βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, ισραηλινοί ηγέτες διεμήνυσαν πως ο πόλεμος απέχει πολύ ακόμη από το να έχει τελειώσει με το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ.

«Περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις»

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε τουλάχιστον έξι βομβαρδισμούς σε νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου περί τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη —λίγη ώρα μετά τη διαταγή που απηύθυναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε κατοίκους τομέων των περιοχών αυτών, που θεωρούνται προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους για την ασφάλειά τους—, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στα λιβανικά σώματα ασφαλείας.

Israel has wiped out 13 residential buildings in Beirut just tonight. Read that again. Residential buildings full of Lebanese families.pic.twitter.com/Bi2epkagPr — sarah (@sahouraxo) September 30, 2024

Δείτε βίντεο από έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρητού

🇱🇧 Israeli strike next to Beirut International Airport! pic.twitter.com/5ywtYhGR8s — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 30, 2024

«Έξι ή επτά ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν νότια προάστια της Βηρυτού», είπε η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

WATCH ⚡️ Israeli forces are carrying out heavy airstrikes across multiple locations in the Dahiya district of southern Beirut. https://t.co/NKI0scA8T1 pic.twitter.com/YJe6iavGGj — Open Source Intel (@Osint613) September 30, 2024

Δείτε ζωντανή εικόνα από τα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου:

Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως «στοχοποίησε» ισραηλινά στρατεύματα «εν κινήσει» στα σύνορα των δυο κρατών τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολάχ δήλωσε πως τα στοιχεία του ισραηλινού στρατού που μπήκαν στο στόχαστρο βρίσκονταν «πάνω στα σύνορα».

Το λιβανικό ένοπλο κίνημα διαβεβαίωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον «στρατιωτών του εχθρού εν κινήσει σε περιοχές με δέντρα απέναντι» στις λιβανικές κοινότητες «Αντάισα και Κφαρκίλα».

Βομβαρδισμός του Ισραήλ σε καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων στη Σιδώνα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα βομβαρδισμό με στόχο κτήριο στον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων Άιν αλ Χίλουα, κοντά στη Σιδώνα, πόλη του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters και πληροφορίες που μετέδωσε λιβανικό μέσο ενημέρωσης.

Πρόκειται για τον πρώτο ισραηλινό βομβαρδισμό στον καταυλισμό αυτόν, με μεγάλο υπερπληθυσμό, έναν από τους πολλούς όπου ζουν Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στον Λίβανο, αφότου άρχισαν οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου πριν από σχεδόν έναν χρόνο, την 8η Οκτωβρίου 2023.

Israeli occupation warplanes struck a house in Ain al-Hilweh camp in Sidon, southern Lebanon, murdering several civilians and injuring others. pic.twitter.com/oL5OjGohLi — Quds News Network (@QudsNen) October 1, 2024

Στέλεχος της Φατάχ ο στόχος του ισραηλινού πλήγματος σε καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων στη Σιδώνα

Αξιωματούχος σε παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στόχος του βομβαρδισμού που εξαπέλυσε το Ισραήλ νωρίτερα στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, ήταν το σπίτι Παλαιστίνιου αξιωματούχου πρώτης γραμμής.

«Η ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο το σπίτι του γιου του Μουνίρ Μάκντα» στον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων Άιν αλ Χίλουα, εξήγησε η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δεν είναι ως αυτό το στάδιο σαφές αν ο Μουνίρ Μάκντα, που οι αρχές του Ισραήλ θεωρούν τον ηγέτη του λιβανικού παραρτήματος του ένοπλου βραχίονα της παλαιστινιακής Φατάχ, βρισκόταν μέσα στο σπίτι ή όχι.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν ή πόσα θύματα υπήρξαν.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι το Ισραήλ διεξάγει «περιορισμένης» έκτασης χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

«Έτσι μας ενημέρωσαν, ότι διεξάγουν αυτήν τη στιγμή περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα», είπε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν μπορεί να επιβεβαιώσει πως πρόκειται για χερσαίες επιχειρήσεις «περιορισμένης κλίμακας», ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμεντ απάντησε: «Αυτό αντιλαμβανόμαστε».

Λιβανέζικα στρατεύματα εθεάθησαν να αποσύρονται από αρκετές θέσεις τους στα νότια σύνορα της χώρας, υποχωρώντας έως και 5 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων και κατοίκων παραμεθόριων περιοχών.

Σημειώνεται πως νωρίτερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) χαρακτήρισαν «απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη» περιοχή κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Όπως φαίνεται σε χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η περιοχή περιλαμβάνει τις κοινότητες Μετουλά, Μισγκάβ Αμ και Κφαρ Γκιλαντί, στο βόρειο Ισραήλ.

מחזקים את ההגנה בקו המגע ומתכוננים לשלבים הבאים בלחימה: מפקד פיקוד הצפון ומפקדי האוגדות באישורי תוכניות והערכת מצב

לכל הפרטים>>https://t.co/rjoH7Rfxur pic.twitter.com/bThDNT0ZX3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 30, 2024

Η επιβολή του συγκεκριμένου μέτρου φέρει την υπογραφή του επικεφαλής της Βόρειας Διοίκησης των IDF, Όρι Γκόρντιν.

«Ο ισραηλινός στρατός διευκρινίζει ότι η είσοδος σε αυτήν την περιοχή απαγορεύεται αυστηρά», υπογραμμίζει ο υποστράτηγος Γκόρντιν.

Πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει τις αναφορές για εκτεταμμένη χερσαία επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κατά της Χεζμπολάχ στο έδαφος του Λιβάνου.

Μαζικά πυρά στον Νότιο Λίβανο

Η Jerusalem Post μετέφερε ανεπιβεβαίωτες -όπως τις χαρακτηρίζει- πληροφορίες ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει μαζικά πυρά σε συγκεκριμένες θέσεις στον νότιο Λίβανο, ενώ και η Haaretz αναφέρει ότι εξαπολύθηκαν πυρά αρμάτων και πυροβολικού.

Το AFP μεταφέρει την πληροφορία ότι το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις των Iσραηλινών έχουν ήδη αρχίσει σε λιβανέζικο έδαφος.

Από την πλευρά του, ο Ναΐμ Κάσεμ – δεύτερος στην ιεραρχία του κινήματος Χεζμπολάχ – διαβεβαίωνε χθες πως «οι δυνάμεις της αντίστασης είναι έτοιμες για χερσαία αντιπαράθεση» σε περίπτωση εισβολής του ισραηλινού στρατού.

Μερικές ώρες νωρίτερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωνε πως άρχισαν «περιορισμένες» χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο.

Στην Ουάσιγκτον, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν άφησε να εννοηθεί πως εναντιώνεται στις ισραηλινές χερσαίες επιχειρήσεις, απευθύνοντας νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

Από την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ, για να υποστηρίξει τον σύμμαχό της, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Οι μονάδες που αναπτύχθηκαν «επιχειρούν με βάση μεθοδικό σχέδιο» για το οποίο εκπαιδεύονταν «τους τελευταίους μήνες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Αξιωματούχος σε παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, δήλωσε πως στόχος βομβαρδισμού, που εξαπέλυσε το Ισραήλ ήταν το σπίτι παλαιστινίου αξιωματούχου πρώτης γραμμής.

«Η ισραηλινή επιδρομή είχε στόχο το σπίτι του γιου του Μουνίρ Μάκντα» στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Άιν αλ Χίλουα, εξήγησε η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Δεν είναι ως αυτό το στάδιο σαφές αν ο Μουνίρ Μάκντα, που οι αρχές του Ισραήλ θεωρούν τον ηγέτη του λιβανικού παραρτήματος του ένοπλου βραχίονα της παλαιστινιακής Φάταχ, βρισκόταν μέσα στο σπίτι ή όχι.

Αυτός ήταν ο πρώτος ισραηλινός βομβαρδισμός στον καταυλισμό με μεγάλο υπερπληθυσμό, από τους πολλούς όπου ζουν Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στον Λίβανο, αφότου άρχισαν οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολά και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Βομβαρδισμοί και στη Δαμασκό

Κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας μετέδωσαν εξάλλου ότι έγιναν βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην επαρχία της Δαμασκού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για τρεις αμάχους νεκρούς και άλλους εννέα τραυματίες στους βομβαρδισμούς κοντά στην Ιρανική πρεσβεία. Σύμφωνα με τη συριακή κρατική τηλεόραση, η δημοσιογράφος και τηλεοπτική παρουσιάστρια Σαφάα Άχμαντ είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

Israeli occupation forces intensified attacks on Syria with additional airstrikes on Damascus, resulting in a car being hit.#Damacus #Syria pic.twitter.com/x5uCSl1Lcu — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 1, 2024

Η συριακή κρατική τηλεόραση «θρηνεί την παρουσιάστρια Σαφάα Άχμαντ», η οποία σκοτώθηκε, «έγινε μάρτυρας στην ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα Δαμασκό», σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

وسائل إعلام سورية: مقتل الإعلامية صفاء الأحمد جراء القصف الإسرائيلي على #دمشق pic.twitter.com/zeElVND7bY — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 1, 2024

Οι χερσαίες επιχειρήσεις εξαπολύθηκαν παρότι ηγέτες σε διεθνές επίπεδο κάλεσαν ξανά χθες να υπάρξει αποκλιμάκωση, μπροστά στον κίνδυνο «ολοκληρωτικού πολέμου» στην περιοχή.

Σύμφωνα με τοπικά μεσα η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό είχε στόχο μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το πλήγμα χτύπησε ένα αυτοκίνητο κοντά στην ιρανική πρεσβεία.

The Israeli airstrike in Damascus targeted a meeting between Hezbollah and IRGC leaders. The strike hit a car near the Iranian embassy. pic.twitter.com/S1s9aHuXn0 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2024

Αντίδραση του ΟΗΕ για τη χερσαία εισβολή στον Λίβανο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την αντίθεσή του σε κάθε «χερσαία εισβολή» του Ισραήλ στον Λίβανο. Παρών στη Βηρυτό, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε επίσης το Ισραήλ να «απόσχει από οποιαδήποτε χερσαία επιδρομή» στο λιβανικό έδαφος και να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Πρέπει να αποφευχθεί» οποιαδήποτε νέα ισραηλινή στρατιωτική επέμβαση στον Λίβανο, έκρινε επίσης ο απερχόμενος επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο Τζουζέπ Μπορέλ.

Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά και της Βρετανίας, ανακοίνωσαν πτήσεις για την εσπευσμένη απομάκρυνση υπηκόων τους από τον Λίβανο. Η Γαλλία ανακοίνωσε πως στέλνει ελικοπτεροφόρο/αποβατικό πλοίο για την περίπτωση που χρειαστούν στρατιωτικές επιχειρήσεις ώστε να απομακρυνθούν εσπευσμένα γάλλοι πολίτες στον Λίβανο.

Λόγω της «έντασης των μαχών», ο ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες πως οι κυανόκρανοι που είναι ανεπτυγμένοι στον Λίβανο δεν είναι σε θέση πλέον να εκτελούν περιπολίες στην μπλε γραμμή.

Ο απολογισμός των χθεσινών ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο ανήλθε σε 95 νεκρούς, ανακοίνωσε χθες αργά το βράδυ το υπουργείο Υγείας.

Ο θάνατος του Χασάν Νασράλα, που θεωρείτο από πολλούς ο ισχυρότερος άνδρας στον Λίβανο, πανηγυρίστηκε στο Ισραήλ ως μεγάλη νίκη επί του Ιράν, ορκισμένου εχθρού του Ισραήλ, και των συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Το Ισραήλ διαμηνύει πως θα πολεμήσει τους «εχθρούς» του και θα τους «εξαλείψει» όπου κι αν βρίσκονται. Δεν υπάρχει «καμιά τοποθεσία στη Μέση Ανατολή όπου δεν μπορεί να φθάσει το Ισραήλ», επαναλαμβάνει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου.

Το Ιράν έκανε σαφές πως δεν θα αναπτύξει στρατεύματα στον Λίβανο ή στη Λωρίδα της Γάζας για να αναμετρηθούν με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, κρίνοντας πως «οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και της Παλαιστίνης έχουν την απαραίτητη δυναμικότητα και ισχύ για να αντιμετωπιστεί η επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος».

Από τα μέσα του μήνα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επικεντρώνουν τις επιχειρήσεις τους στον βορρά.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν τη δράση τους στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, ερειπωμένη έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο πολέμου, ωστόσο η ένταση των επιχειρήσεων εκεί έμοιαζε να μειώνεται τις τελευταίες μέρες.

Όμως τουλάχιστον έντεκα Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε βομβαρδισμό με στόχο κατοικία στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ (κεντρικά), δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια παλαιστινίων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, κίνημα που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 41.615 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, κι έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο περίπου 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.