Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Νικολάι Πατρούσεφ, δήλωσε την Παρασκευή το πρωί ότι το ΝΑΤΟ και η Δύση γενικότερα, εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό της εισβολής ουκρανικών δυνάμεων στη Ρωσία, στην περιοχή του Κουρσκ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Επισημαίνεται πως τα προηγούμενα 24ωρα έγινε γνωστό πως η ουκρανική εισβολή πραγματοποιήθηκε με βρετανικά τεθωρακισμένα – τύπου Challenger, βρετανικούς πυραύλους και μονάδες πυροβολικού βρετανικής κατασκευής. Η πληροφορία αυτή δεν διαψεύστηκε από τις βρετανικές αρχές, αλλά ούτε βεβαίως και επιβεβαιώθηκε.

Παρά την επίσημη διάψευση περί οποιασδήποτε ανάμειξης των ΗΠΑ και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ σε αυτή την υπόθεση της εισβολής, είναι φανερό, όπως σημειώνει και η γαλλική «Le Monde» με πρωτοσέλιδό της την Παρασκευή, 16 Αυγούστου, ότι «με πολύ μεγάλη δυσκολία οι εταίροι στο ΝΑΤΟ και στις δυτικές πρωτεύουσες κρύβουν την ικανοποίησή τους για αυτή την εξέλιξη, δηλαδή την εισβολή ουκρανικής στρατιωτικής δύναμης σε ρωσικό έδαφος και την κατάληψη της πόλης Σούντζα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Είναι επίσης φανερό πως η συγκεκριμένη πόλη, διαδραματίζει σημαντικό στρατηγικό ρόλο σε ό,τι αφορά το δίκτυο φυσικού αερίου και άρα, αποτελεί διαπραγματευτικό ατού στα χέρια του Κιέβου, όταν κάποια στιγμή οι εμπόλεμοι καταλήξουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από τον ενεργειακό κόμβο της Σούντζα τις μεγαλύτερες ποσότητες αερίου προμηθεύονται η Αυστρία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, οι οποίες, σε περίπτωση που κάτι «στραβώσει», θα πρέπει να αναζητήσουν νέα ενεργειακή πηγή.

Στον κομβικό ρόλο της πόλης αυτής αναφέρθηκε και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αντρέι Φεντόροφ, λέγοντας: «Οι έξυπνοι άνθρωποι στο Κίεβο έχουν υπολογίσει ότι θα πρέπει να καταλάβουν αυτόν τον κόμβο, καθώς ο ρωσικός στρατός θα πρέπει να τον καταστρέψει (για να τον πάρει πίσω). Αυτό σημαίνει ότι οι παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα σταματήσουν, λόγω των ενεργειών της Ρωσίας, όχι της Ουκρανίας. Παρεμπιπτόντως, αυτή η εξέλιξη θα πλήξει πολύ σκληρά την Ουγγαρία και τη Σλοβακία».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ένδειξη διακοπής της ροής του αερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Σούντζα φιλοξενεί έναν σταθμό μέτρησης για το ρωσικό φυσικό αέριο που φτάνει από τη δυτική Σιβηρία, το οποίο στη συνέχεια ρέει μέσω ουκρανικών αγωγών προς την Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 3% των ευρωπαϊκών εισαγωγών φυσικού αερίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει σχέδιο για τον πλήρη τερματισμό των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων έως το 2027, αλλά η πρόοδος είναι αργή. Η Αυστρία αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου από 80% σε 98% τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ η Ιταλία που έχει μειώσει τις άμεσες εισαγωγές, εξακολουθεί να προμηθεύεται ρωσικής προέλευσης φυσικό αέριο μέσω της Αυστρίας. Παράλληλα, η Ευρώπη συνεχίζει να εισάγει υγροποιημένο αέριο, το οποίο αποτελούσε το 6% των εισαγωγών πέρυσι. Τα εμπορικά στοιχεία δείχνουν ότι οι αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τη Γαλλία υπερδιπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Εν τω μεταξύ, Ρουμανία και Ουγγαρία έχουν συνάψει συμφωνίες για το φυσικό αέριο με την Τουρκία, η οποία εισάγει φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Το πρωί της Παρασκευής, ο στρατός της Ουκρανίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφουν τις πρώτες ώρες της αιφνιδιαστικής εισβολής του στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Ένα από τα βίντεο δείχνει πυραυλικές επιθέσεις, τεθωρακισμένα οχήματα να προελαύνουν σε χωράφια και κατοικημένες περιοχές, καθώς και Ρώσους αιχμαλώτους. Προς το τέλος του βίντεο Ουκρανοί στρατιώτες διακρίνονται να ρίχνουν μια ρωσική σημαία στο έδαφος.

The unique footage of the first hours of 🇺🇦 Defense Forces operation in the Kursk region.

Demining, destroying the enemy’s defensive lines, the work of aviation and artillery, prisoners.

📹: Air Assault Forces Command pic.twitter.com/oopsMdGRxX

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 16, 2024