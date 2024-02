Τουλάχιστον δέκα αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσαν δεκάδες ένοπλοι εναντίον του τμήματός τους στο βορειοδυτικό Πακιστάν, ανακοίνωσε σήμερα ανώτερος αξιωματικός.

Η επίθεση είχε στόχο το αστυνομικό τμήμα της Τσοντουάν, στην περιφέρεια Ντέρα Ισμαήλ Χαν.

#Pakistan #deraismailkhan #TTP #Pashtuns

Pashtun Freedom fighters attack3d the Chaudhwan police station in Dera Ismail Khan early Monday, 10 police officers kiII3d and 6 injured

Pakistan Punjabi army has to surrend3r ,there is no other option pic.twitter.com/FMKl5mW7i1

— Aisha khan (@aishakhanniiiii) February 5, 2024