Διαδηλωτές που εκτόξευαν πέτρες συγκρούστηκαν στο Καράτσι με αστυνομικούς που τους εμπόδισαν να φτάσουν στο προξενείο των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική» και κρατούσαν αφίσες του Νασράλα.

Images from today’s protest in front of the #US Embassy in #Karachi #Pakistan on the occasion of the martyrdom of Resistance Leader Sayyed Hassan #Nasrallah pic.twitter.com/dNJCQhFrLY

Η αστυνομία ανέφερε ότι επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τις πέτρες και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Demonstration in #Pakistan over death of #Hezbollah #Nasrallah leader: Clashes with police #Karachi

Protesters wanted to gather outside the #US consulate in the city, but the police prevented them from doing so. This led to clashes between the protesters and security forces. pic.twitter.com/HiWF8D880r

— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) September 29, 2024