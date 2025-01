Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 25 τραυματίστηκαν σε βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην επαρχία Μπαλουτσιστάν (ή Βελουχιστάν) του νοτιοδυτικού Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και ρεπορτάζ πακιστανικών μέσων ενημέρωσης.

Στόχος της βομβιστικής επίθεσης, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η αυτονομιστική οργάνωση Απελευθερωτικός Στρατός του Μπαλουτσιστάν (BLA), ήταν οχηματοπομπή παραστρατιωτικών που είχε αναχωρήσει από το Καράτσι με προορισμό την πόλη Τουρμπάτ. Από την ισχυρή έκρηξη καταστράφηκε ολοσχερώς ένα λεωφορείο.

#BREAKING

Suicide Attack in Pakistan; At least 5 Frontier Corps killed and 8 Critically Injured

A suicide bomber targeted a Pakistani forces van in Turbat, Balochistan. Due to the explosion, at least 5 Frontier Corps members were killed and 8 critically injured. pic.twitter.com/HHAUroGe3O

— GLOBAL_AFFAIRS_4U (@Dhruvrathee27) January 4, 2025

