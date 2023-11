Η επίσημη παλαιστινιακή τηλεόραση ανακοίνωσε απόψε ότι ένας από τους ανταποκριτές της στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκε νωρίτερα από ισραηλινό βομβαρδισμό στο διαμέρισμά του.

«Ο συνάδελφος Μοχάμαντ Άμπου Χάταμπ έγινε μάρτυρας μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι του στο Χαν Γιούνες» μετέδωσε το κανάλι Palestine TV.

Israel just murdered this Palestinian TV correspondent Mohamad Abu Hatab along with his family as punishment for exposing the Israeli genocide of his people in Gaza! #GazaGenocide#WarCrimes pic.twitter.com/6GRtqFvdkp

— Fares Shehabi فارس الشهابي (@ShehabiFares) November 2, 2023