Εκατοντάδες Παναμέζοι διαδήλωσαν σήμερα για να τιμήσουν την επέτειο της αιματηρής εξέγερσης του 1964 εναντίον της αμερικανικής κυριαρχίας στη διώρυγα του Παναμά. Ορισμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν ομοίωμα του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε πρόσφατα ότι θα μπορούσε να προσαρτήσει τη διώρυγα του Παναμά, χωρίς να αποκλείσει τη χρήση βίας για τον σκοπό αυτόν.

Περισσότεροι από 20 Παναμέζοι, στην πλειονότητά τους φοιτητές, σκοτώθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων που ξέσπασαν τον Ιανουάριο του 1964 στον Παναμά και κλιμακώθηκαν όταν αμερικανικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών που εξέφραζαν την αντίθεσή τους στον έλεγχο της διώρυγας από τις ΗΠΑ. Τουλάχιστον τρεις αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης στη διάρκεια των ταραχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η «Ημέρα των Μαρτύρων» τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Ιανουαρίου. Θεωρείται πως άνοιξε τον δρόμο για την εκχώρηση του ελέγχου της διώρυγας στον Παναμά στα τέλη του 1999. Διατηρεί επίσης άσβεστη τη μνήμη του παρελθόντος, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης λόγω των εμπρηστικών δηλώσεων του Τραμπ.

«Σήμερα θυμόμαστε τη θυσία των μαρτύρων μας, αλλά διαμηνύουμε επίσης σε όλον τον κόσμο ότι ο Παναμάς είναι κυρίαρχη χώρα και η διώρυγα είναι δική μας», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Κιρός, ένας 84χρονος συνταξιούχος ο οποίος συμμετείχε ως φοιτητής στην εξέγερση του 1964.

«Το αίμα που χύθηκε δεν θα ξεχαστεί ποτέ» και «Κάτω τα χέρια από τον Παναμά» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές στην πορεία προς το μνημείο των πεσόντων. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μολίνο κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Τα μόνα χέρια που ελέγχουν τη διώρυγα είναι παναμέζικα και έτσι θα εξακολουθήσει να είναι», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Χαβιέρ Μαρτίνες-Άτσα, μιλώντας την Τρίτη σε δημοσιογράφους.

Ο Ιβάν Κιντέρο, ένας 59χρονος πανεπιστημιακός που συμμετείχε στη διαδήλωση, άσκησε δριμεία κριτική στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας πως «θα πρέπει να μάθει να επιδεικνύει σεβασμό» αντί να εξαπολύει απειλές κατά της εθνικής κυριαρχίας του Παναμά.

#Panamá union leaders mark holiday honoring martyrs of nation’s freedom struggle by torching @realDonaldTrump in effigy in response to U.S. president-elect’s comments about retaking control of Panamá’s prized canal. “Yankees go home!” protesters chant. pic.twitter.com/WrlFLODFAA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Kejal પ્રવીણ Vyas (@kejalvyas) January 9, 2025