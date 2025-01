Βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τον πανικό που επικράτησε στο σκάφος ενός Boeing της United Airlines το οποίο ξαφνικά έχασε ύψος, είδε το φως της δημοσιότητας.

Η απώλεια υψομέτρου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άτομα, τέσσερις επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος.

Μάλιστα το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Λάγος της Νιγηρίας.

Στο UA613, ένα αεροσκάφος Boeing 787-8 Dreamliner, που είχε αρχικά προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες, επέβαιναν 245 επιβάτες, οκτώ αεροσυνοδοί και τρεις πιλότοι.

Four passengers and two crew members seriously injured after United Airlines flight makes emergency return landing in Lagos due to a “technical issue”.

UA613, a Boeing 787-8 Dreamliner, initially bound for Washington Dulles International Airport, had 245 passengers, eight flight… pic.twitter.com/xiy5Qkg4vq

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 24, 2025