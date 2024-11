Εντολές εκκένωσης περιοχών σε βορειοανατολικές πόλεις, ενόψει της άφιξης του υπερτυφώνα Ουσάτζι, εξέδωσαν σήμερα οι Αρχές των Φιλιππίνων.

Η χώρα προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον πέμπτο κατά σειρά τυφώνα σε έναν μήνα, ενώ αναμένεται να αντιμετωπίσει και έκτο αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πάνω από 24.000 άνθρωποι στην επαρχία Καγκαγιάν απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είχαν αναγκαστεί να εκκενώσουν περιοχές λόγω προηγούμενων τυφώνων που πλημμύρισαν τις πόλεις τους. Οι προσπάθειες απομάκρυνσης ανθρώπων συνεχίζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ουσάτζι, τοπικά γνωστός ως Όφελ, προβλέπεται να φτάσει στην ξηρά στην επαρχία αυτή σήμερα το απόγευμα.

🌀TYPHOON USAGI LANDED IN THE PHILIPPINES

🇵🇭 #TyphoonUsagi, known locally in the Philippines as Super #TyphoonOfel, is currently impacting the northern regions of the Philippines.

🌪️ It has intensified to a Category 4 on the Saffir-Simpson Scale, indicating sustained winds… pic.twitter.com/ZaXIScElgz

— Windy.com (@Windycom) November 14, 2024