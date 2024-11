Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως εντόπισαν πάνω από 250 μετανάστες σε διπλό ρυμουλκό που κατευθυνόταν στα αμερικανικά σύνορα στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Μέλη της υπηρεσίας μετανάστευσης, με την υποστήριξη του στρατού, βρήκαν τους μετανάστες την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε φυλάκιο στην πολιτεία Τσιουάουα, εξήγησε το υπουργείο Άμυνας.

Mexico says over 250 migrants found in US-bound truck #FMTNews #FMTWorldhttps://t.co/0kNk8xXYjL

— Free Malaysia Today (@fmtoday) November 10, 2024