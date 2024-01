Τουλάχιστον 53 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε την Τρίτη (9/1) σε εργοστάσιο παραγωγής καλλυντικών στην πόλη Καράτζ, ανατολικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν.

Massive Fire at Cosmetics Factory in Iran, Several Injured – State Media The blast was caused by a gas leak, according to the country’s semi-official SNN news agency. ⬇️ https://t.co/YXJKrlVMYn

Από τα ευρήματα των αρχών προκύπτει ότι «η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου», ανέφερε αξιωματούχος.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά, που ξέσπασε λόγω της έκρηξης.

A huge fire at a cosmetics factory in Fardis, west of Tehran, has injured 25 people, some of whom are in a critical condition, Iranian state media reported. The fire was caused by gas leak, according to local authorities. pic.twitter.com/CU9BbKh1JU

— Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2024