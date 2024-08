Ο 26χρονος Σύρος Ίσα Αλ Χ. παραδόθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, 24 Αυγούστου, σε αστυνομικούς που εκτελούσαν περιπολία, δηλώνοντας πως είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στο Ζόλινγκεν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε.

«Είμαι αυτός που ψάχνετε», φέρεται – σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Bild – να δήλωσε ο 26χρονος, ο οποίος φορούσε βρώμικα ρούχα, λερωμένα με αίμα.

«Έχουμε υπό κράτηση τον ύποπτο που αναζητούμε όλη μέρα (όλο το Σάββατο)», επιβεβαίωσε περί τα μεσάνυχτα στο ARD ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ.

Το περιοδικό Der Spiegel ανέφερε ότι ο Ίσα Αλ Χ. γεννήθηκε στη συριακή πόλη Ντέιρ Εζούρ και έφτασε στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2022. Ζήτησε άσυλο στο Μπίλεφελντ και έναν χρόνο αργότερα έλαβε «επικουρική προστασία», την οποία εξασφαλίζουν συχνά πρόσφυγες από χώρες όπου μαίνονται εμφύλιες συρράξεις.

Κατά το Der Spiegel, πρόκειται για σουνίτη μουσουλμάνο, ο οποίος μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστός στις Αρχές ως εξτρεμιστής ισλαμιστής.

"The suspected perpetrator of the #Solingen attack has been captured: More than 24 hours after the assault, the Syrian national Issa al H., 26, turned himself in to a police patrol on Saturday evening

Νωρίτερα το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, εν είδει «εκδίκησης για τους μουσουλμάνους στην Παλαιστίνη και αλλού», ωστόσο δεν υπάρχει για την ώρα επιβεβαίωση της σχέσης του ΙΚ με τον δράστη της επίθεσης στο Ζόλινγκεν, επισήμανε το γερμανικό περιοδικό.

Λίγες ώρες προτού παραδοθεί ο ύποπτος για την επίθεση, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του δράστη, η μονάδα ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας SEK εισέβαλε σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και συνέλαβε 36χρονο – ο οποίος όμως, διευκρίνισε ο Ρόιλ, διαπιστώθηκε πως «δεν ήταν αυτός που είχαμε στο στόχαστρό μας».

Zugriff in #Solingen nach #Terroranschlag , SEK stürmt Asyl-Unterkunft in ehemaligem Finanzamt

BREAKING:

German police have arrested a 15-year-old boy for questioning in connection with yesterday’s suspected terror attack in Solingen, Germany.

The 15-year-old was arrested in the asylum center where he lives.

SPIEGEL writes that the witnesses claim to have heard the boy… pic.twitter.com/3ZpwA33uRS

