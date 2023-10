Περίπου 8.700 εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο παγκοσμίως εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford -στις κεντρικές ΗΠΑ- ξεκίνησαν χθες Τετάρτη απεργιακές κινητοποιήσεις, έπειτα από έκκληση του συνδικάτου United Auto Workers (UAW) σε απάντηση στην άρνηση της εταιρείας να κάνει επιπλέον υποχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι εντάσσονται στο κίνημα που ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου τα μέλη του UAW στις τρεις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ (Ford, General Motors, Stellantis). Συνολικά σχεδόν 34.000 εργαζόμενοι, περίπου το 23% του συνόλου, απεργούν στις Big Three εδώ και τέσσερις εβδομάδες.

U.A.W. Expands Strike to Ford Plant in Kentucky https://t.co/CrVfUzCTKg

«Η απεργία κηρύχθηκε αφού η Ford αρνήθηκε να προχωρήσει περισσότερο στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο, ενώ προειδοποίησε ότι “η αιφνιδιαστική του απόφαση σηματοδοτεί ένα ένα κεφάλαιο” στις κινητοποιήσεις.

«Ήμασταν απολύτως ξεκάθαροι και περιμέναμε αρκετά», δήλωσε ο Σον Φέιν, πρόεδρος του συνδικάτου, αλλά «η Ford δεν πήρε το μήνυμα».

«Έχει έρθει η ώρα να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία στη Ford και στα άλλα μέλη των Big Three», συνέχισε. «Αν δεν το κατανοούν έπειτα από τέσσερις εβδομάδες, η απεργία 8.700 εργαζομένων σε αυτό το ιδιαίτερα επικερδές εργοστάσιο θα τους βοηθήσει».

UAW says it’s expanding strike to include major Ford truck plant in Kentuckyhttps://t.co/64zyXhYsEp

