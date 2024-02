Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν στην Ιταλία με την κατηγορία ότι ανήκαν σε οργάνωση, η οποία παρέδιδε κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικά σε φυλακισμένους με χρήση drones.

Σύμφωνα με τις έρευνες, η παράδοση κινητών και τηλεφώνων σε κρατουμένους με αυτό τον τρόπο γινόταν σε σωφρονιστικά ιδρύματα της ευρύτερης περιοχής του Τορίνο, της κεντρικής Ιταλίας και της Σικελίας.

Η ιταλική αστυνομία κατέσχεσε δύο drones, ενώ η έρευνα ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, με τη σύλληψη ενός χειριστή.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το όλο αυτό παράνομο δίκτυο συντόνιζε κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για συνεργασία με την μαφία και βρίσκεται στις φυλακές του Ακράγαντα, στη Σικελία.

