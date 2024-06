Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση, για το πώς κακοποιήθηκε ως έφηβη στα πανάκριβα ιδιωτικά οικοτροφεία που την έστελναν οι γονείς της προκειμένου να τιθασεύσουν την προβληματική συμπεριφορά της προχώρησε η Πάρις Χίλτον, καταθέτοντας σε επιτροπή του Κογκρέσου που εξετάζει την ενίσχυση της προστασίας της παιδικής πρόνοιας.

Η χρυσή κληρονόμος με την λαμπερή ζωή περιέγραψε ότι για χρόνια κακοποιούνταν – ακόμα και σεξουαλικά – και υφίσταντο εξευτελιστικές συμπεριφορές μέσα στις δομές στις οποίες ήταν έγκλειστη.

«Όταν ήμουν 16 χρονών με έβγαλαν από το κρεβάτι μου στη μέση της νύχτας και με έβαλαν στο πρώτο από μία σειρά ιδρυμάτων υποστήριξης νέων (ιδιωτικά οικοτροφεία). Τα προγράμματα αυτά υπόσχονταν θεραπεία, ανάπτυξη και υποστήριξη, αλλά αντίθετα, δεν μου επέτρεψαν να μιλήσω, να κινηθώ ελεύθερα ή ακόμη και να κοιτάξω έξω από ένα παράθυρο για δύο χρόνια» αποκάλυψε.

WATCH: @ParisHilton opening statement on Child Welfare Programs: “I am here to be the voice for the children whose voices can’t be heard…The treatment these kids have had to endure is criminal…I will not stop until America’s youth is safe.” pic.twitter.com/wBeJIZ6u1L

— CSPAN (@cspan) June 26, 2024

