Σαμποτάζ στα τρένα υψηλής ταχύτητας συνέβη στη Γαλλία, λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ πάνω από 800 χιλιάδες επιβάτες δεν μπορούν να μετακινηθούν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF υπέστη στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή (25-26/7) «μαζική επίθεση εύρους ικανού να προκαλέσει παράλυση» του δικτύου τρένων υψηλής ταχύτητας TGV, το οποίο «διαταράχθηκε σε μεγάλο βαθμό», ενημέρωσε η ίδια στο AFP, μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

«Εκτρέπουμε ορισμένα τρένα σε κλασικές γραμμές, αλλά θα χρειαστεί να ακυρώσουμε μεγάλο αριθμό» δρομολογίων, πρόσθεσε η SNCF σε ανακοίνωσή της.

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων διευκρίνισε ότι «η κατάσταση αυτή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον όλο το σαββατοκύριακο, όσο γίνονται επισκευές».

Τρεις διαδρομές τρένων υψηλής ταχύτητας υπέστησαν βανδαλισμούς στη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία, μετέδωσε και το Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων, πράγμα το οποίο προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία την ημέρα της επίσημης έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Η εταιρεία Eurostar ανακοίνωσε ότι οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες που συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι έχουν επηρεαστεί από τους βανδαλισμούς που υπέστησαν στη διάρκεια της νύχτας τρεις διαδρομές τρένων υψηλής ταχύτητας στη Γαλλία με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές ματαιώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων που θα επηρεάσουν τις μετακινήσεις τουριστών προς την πόλη που φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

‘Massive’ attacks target France rail system

France’s high-speed TGV rail network has been targeted by “malicious acts” including extreme vandalism and arson, trains operator SNCF has said, just hours before the Olympic Games in Paris are set to open. pic.twitter.com/fiOYb7AhQd

— Censored News 🛜 (@TheSlickScript) July 26, 2024