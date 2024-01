«Η Γερμανία έχασε έναν σπουδαίο πολιτικό. Η Ευρώπη έχασε έναν πυλώνα. Η Γαλλία έχασε έναν φίλο». Με αυτά τα λόγια ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέδωσε φόρο τιμής στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσημης εκδήλωσης μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Όχι τυχαία, η σημερινή ημέρα συμπίπτει με την 61η επέτειο της Συνθήκης των Ηλυσίων. Ο πρώην πρόεδρος της Bundestag, ο οποίος απεβίωσε στις 26 Δεκεμβρίου 2023, υπήρξε ένθερμος και ενεργός υποστηρικτής της γερμανογαλλικής συνεργασίας.

Wolfgang Schäuble played a defining role in German politics over many decades. French President Macron spoke at today’s memorial service for Schäuble in the German Bundestag – a fitting tribute to a great European and architect of the Franco-German Parliamentary Assembly. pic.twitter.com/HJ3QxJ7uFD

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της συζύγου του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, Ίνγκεμποργκ, η οποία έφθασε στην αίθουσα της ολομέλειας συνοδευόμενη από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ενώ το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ.

«Αν η φωνή ενός Γάλλου μπορεί να ακουστεί σήμερα στην Bundestag, αυτό συμβαίνει χάρη στην φιλία αυτού του μεγάλου Γερμανού», είπε ο κ. Μακρόν, ο οποίος εκφώνησε μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στα γερμανικά. «Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ενίσχυσε την γερμανογαλλική κοινοβουλευτική συνεργασία και αντελήφθη ότι το πιο ευαίσθητο και ιστορικά περισσότερο τραυματισμένο στοιχείο στην Ευρώπη (ενν. ο γαλλογερμανικός άξονας), είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ζήτω η Γερμανία! Ζήτω η γερμανογαλλική φιλία», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Apparently Macron, who wasn’t known for speaking German, took extra classes to deliver his memorial speech for Wolfgang Schäuble “auf Deutsch.” The result is quite impressive!

Now it’s up to Scholz to learn some French and show similar dedication to Franco-German friendship 🇫🇷🇩🇪 pic.twitter.com/uD8sZYAMb1

