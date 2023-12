Το Πεκίνο κατέγραψε ρεκόρ ωρών με θερμοκρασίες υπό του μηδενός τον Δεκέμβριο, ενώ παρόμοιες καιρικές συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών είχαν να καταγραφούν από το 1951, όταν ένα ψυχρό κύμα είχε προκαλέσει ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Διαβάστε επίσης: Στο Πεκίνο έκλεισαν σχολεία, ανέστειλαν δρομολόγια τρένων και επέβαλαν τηλεργασία μετά από τις σφοδρές χιονοπτώσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Από την προηγούμενη εβδομάδα, στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα της Κίνας καταγράφηκαν χαμηλές θερμοκρασίες ρεκόρ, ενώ σε μερικές περιοχές, η θερμοκρασία έπεσε στους -40 βαθμούς Κελσίου, από τις ψυχρές αέριες μάζες της Αρκτικής.

Horses gallop across a vast, snow-covered grassland in Zhaosu, Ili Kazak Autonomous Prefecture in Xinjiang Uygur Autonomous Region. Zhaosu’s horses are a big draw for tourists. pic.twitter.com/iYjbtPI83h

— Beijing Review (@BeijingReview) December 24, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ