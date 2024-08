Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο «Σούνιον» αποτελεί πλέον περιβαλλοντικό κίνδυνο – όπως μεταδίδει το Reuters, μετά το πλήγμα που υπέστη από επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά θάλασσα, ανοιχτά της Υεμένης την Τετάρτη 21/08 .

Το πετρελαιοφόρο μετέφερε 150.000 τόνους αργού πετρελαίου με προορισμό το λιμάνι της Κορίνθου και εκκενώθηκε από το πλήρωμά του μετά την επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα από δύο μικρά σκάφη που το χτύπησαν με τρία βλήματα.

«Το πλοίο αποτελεί πλέον περιβαλλοντικό κίνδυνο, δήλωσε η Ναυτική δύναμη της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα “Aspides”.

Το «Σούνιο» έγινε στόχος βλημάτων στα ανοιχτά του λιμανιού της Χοντέιντα της Υεμένης, σημείο στο οποίο οι Χούτι επιτίθενται σε πλοία σε μία υποτιθέμενη ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα .

“Narwhaliser un drone” ✔️

Canon de 20 mm vs drone Houthi

EUNAVFOR ASPIDES

French Navy frigate FS Chevalier Paul destroyed an Houthis USV and rescued the crew of the greek tanker MV SOUNION abandoned after it came under attack, west of Hodeida on the Red Sea. pic.twitter.com/Ll299x6Dwl

— Harry Boone (@Harry_Boone) August 22, 2024