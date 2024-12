Σε ηλικιά 87 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή η πριγκίπισσα Μπιργκίτα της Σουηδίας, όπως ανακοινώθηκε από το σουηδικό βασιλικό παλάτι.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι : «Η πριγκίπισσα Birgitta ήταν χήρα του πρίγκιπα Johann Georg του Hohenzollern (1932–2016) και στη συνέχεια έζησε στο εξωτερικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πριγκίπισσα αφήνει τρία παιδιά με οικογένειες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Princess Birgitta, sister to King Carl Gustaf of Sweden, has died at the age of 87. Of her passing, His Majesty wrote: “With great sadness today I have received the news that my sister, Princess Birgitta, has died. My sister was a colorful and straightforward person who will be… pic.twitter.com/GYaN8MLAUk

— Royal News Network (@RNN_RoyalNews) December 4, 2024