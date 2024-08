H πρώην εκτελεστική διευθύντρια του YouTube Σούζαν Γουοτζίσκι πέθανε μετά από δίχρονη μάχη με τον καρκίνο ανέφερε το Σάββατο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Σούνταρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Google.

Unbelievably saddened by the loss of my dear friend @SusanWojcicki after two years of living with cancer. She is as core to the history of Google as anyone, and it’s hard to imagine the world without her. She was an incredible person, leader and friend who had a tremendous…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 10, 2024