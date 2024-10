Ένα αεροσκάφος τύπου A350 των Τουρκικών Αερογραμμών πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση όταν ο κυβερνήτης του Ιλτσεχίν Πεχλιβάν ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και τελικά κατέληξε.

Η πτήση της Turkish Airlines είχε απογειωθεί από το Σιάτλ των ΗΠΑ με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A Turkish Airlines flight from Seattle to Istanbul made an emergency landing in New York after the captain died during the flight. pic.twitter.com/6jsPuHXz5i

— NewsGo (@WorldNewsGo) October 9, 2024