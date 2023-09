Τουλάχιστον 11.300 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 10.100 αγνοούνται μόνο στην πόλη Ντέρνα της ανατολικής Λιβύης, που χτυπήθηκε πριν από περίπου μια εβδομάδα από πλημμύρες, ανέφερε υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επικαλούμενη την λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνο.

«Σύμφωνα με τη λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνο, οι πλημμύρες αυτές χωρίς προηγούμενο στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 11.300 ανθρώπους και άλλοι 10.100 αγνοούνται μόνο στην πόλη Ντέρνα, ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών σε ενημέρωσή του για την κατάσταση το βράδυ του Σαββάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Libya’s devastating floods have killed 11,300 people in the eastern city of Derna, according to UN estimates. Another 10,100 people are still missing. pic.twitter.com/oRQr17U1AQ

— DW News (@dwnews) September 17, 2023