Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλές κατοικίες και επιχειρήσεις πλημμύρισαν λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, 12 Φεβρουαρίου, στην Αττάλεια.

Η κακοκαιρία, που εντάθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκάλεσε συσσώρευση νερού στους δρόμους, καθιστώντας δύσκολη την κίνηση τόσο των πεζών, όσο και των οχημάτων. Σε ορισμένες αγροτικές γειτονιές παρατηρήθηκαν πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις.

In Antalya, Turkey, torrential rainfall has inundated the city, causing widespread flooding and disrupting daily life. The aftermath includes stranded residents, closed schools, and grounded flights, prompting authorities and emergency services to initiate recovery efforts to… pic.twitter.com/MOKnrDrVD3

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 13, 2024