Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι γαλλικές Αρχές για τη σύλληψη του βαρυποινίτη Μοχάμεντ Αμρά, γνωστός και με το προσωνύμιο «Η Μύγα», και των συνεργών του μετά την κινηματογραφική απόδραση στη Νορμανδία με δύο νεκρούς σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στη Νορμανδία για να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, ενώ περίπου 200 χωροφύλακες κινητοποιήθηκαν και γίνονται έλεγχοι οχημάτων σε καίρια σημεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι ένοπλοι επιτέθηκαν την Τρίτη σε αστυνομικό βαν που μετέφερε τον Αμρά στη Νορμανδία απελευθερώνοντας τον κρατούμενο υψίστης ασφαλείας που μεταφερόταν εκείνη την ώρα στη φυλακή από μια ακρόαση σε δικαστήριο στη Ρουέν. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο αστυνομικών.

Το ποινικό μητρώο του Αμρά, όπως αναφέρει το BFMTV, περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 καταδίκες για μικροαδικήματα (οδήγηση χωρίς δίπλωμα, κλοπή, αντίσταση κατά της αρχής και προσβλητική συμπεριφορά) αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών. Δεν είχε καταγραφεί ως ριζοσπαστικοποιημένος κρατούμενος.

Αστυνομική πηγή τον περιέγραφε στη Le Parisien ως επικεφαλής δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, ενώ το BBC προσθέτει ότι είχε σχέσεις με ομάδες της Μαφίας στη Μασσαλία.

Το επίπεδο επιτήρησής του είχε πρόσφατα επαναξιολογηθεί σε «επίπεδο 3» (από τα 4), που απαιτεί την παρουσία πέντε δεσμοφυλάκων και ενός αξιωματικού κατά τις μετακινήσεις του.

BREAKING: Special forces deployed after armed attack on prison convoy on A154 motorway in northwest France’s Eure, which left two officers dead and three others seriously injured, French justice minister says#France #Shooting #ArmedAttack #NorthwestFrance #Eure pic.twitter.com/JlR68sjnpk

— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) May 14, 2024