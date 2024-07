Tα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου Μερσέντες Μπενζ, έγιναν στο Ιμότσκι της Κροατίας, ως ένδειξη τιμής προς τους μετανάστες που έφυγαν για να εργαστούν στην Γερμανία. Για την μικρή πόλη των 25 χιλιάδων κατοίκων και των… 8 χιλιάδων Μερσεντές, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποτελεί σύμβολο εργατικότητας, επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης.

In the small Croatian municipality of Imotski, the density of Mercedes-Benz vehicles is higher than anywhere else. But why? Find the answer in the Mercedes-Benz Magazine app:

