Εκατοντάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν στην Πορτογαλία για να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που κατακαίει το νότιο τμήμα του νησιού Μαδέρα, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στον Ατλαντικό, όπου οι ισχυροί άνεμοι περιπλέκουν το έργο τους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη στην απομονωμένη αγροτική περιοχή Ριμπέιρα Μπράβα και επεκτάθηκε στον γειτονικό δήμο της Καμάρα ντε Λόμπος. Πλέον εκτείνεται σε τρία μέτωπα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

