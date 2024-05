Μια χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, “θα μπορούσε να οδηγήσει σε λουτρό αίματος”, προειδοποίησε την Παρασκευή ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

“Ο ΠΟΥ ανησυχεί βαθύτατα για το γεγονός ότι μια ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, στη Γάζα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε λουτρό αίματος και να αποδυναμώσει περαιτέρω ένα σύστημα υγείας που έχει ήδη γονατίσει”, γράφει ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπεγέσους, για την πόλη στην οποία έχουν συγκεντρωθεί 1,2 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι αναζητώντας εκεί καταφύγιο.

.@WHO is deeply concerned that a full-scale military operation in Rafah, #Gaza, could lead to a bloodbath, and further weaken an already broken health system https://t.co/96h19H0Ppm

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 3, 2024