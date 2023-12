Ο ισχυρισμός του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε χώρα του NATO αν κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι «απόλυτες ανοησίες», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον να πολεμήσει με την στρατιωτική συμμαχία του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (NATO).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι αν ο Πούτιν νικήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία, τότε η Ρωσία θα επιτεθεί σε χώρα του NATO.

«Αυτό είναι απολύτες ανοησίες – και πιστεύω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν το καταλαβαίνει», δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Κυριακή (17/12) από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya.

Επίσης, υποστήριξε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια του Μπάιντεν να δικαιολογήσει την «εσφαλμένη πολιτική» του, όσον αφορά τη Ρωσία.

«Η Ρωσία δεν έχει κανέναν λόγο, κανένα συμφέρον –ούτε γεωπολιτικό συμφέρον, ούτε οικονομικό, πολιτικό, ούτε στρατιωτικό– να πολεμήσει με χώρες του NATO», τόνισε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Putin on Biden’s remarks that “Russia is going to fight with NATO”:

This is complete nonsense. Russia has no reason, no interest, neither geopolitical, nor economic, nor political, nor military, to fight with NATO countries.

We have no territorial claims against each other… pic.twitter.com/ghWgkB25OI

— Clash Report (@clashreport) December 17, 2023