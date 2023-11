Δορυφορικές εικόνες έδωσε στη δημοσιότητα η Maxar Technologies που αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Γάζα μετά τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς την Τρίτη(31/10) και την Τετάρτη (1/11) που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 195 άνθρωποι.

Οι εικόνες που δίνονται στη δημοσιότητα δείχνουν τον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια πριν και μετά τα ισχυρά αεροπορικά πλήγματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Τζαμπαλίγια πριν τους βομβαρδισμούς

Η Τζαμπαλίγια μετά

Δείτε live εικόνα από τη Γάζα

Τα πλάνα από το έδαφος δείχνουν τη δημιουργία δύο κρατήρων στο σημείο. Έναν μικρότερο πίσω από τον μεγάλο κρατήρα, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς δείχνει ότι πολλά τμήματα της σήραγγας -που λέγεται ότι βρίσκονταν κάτω από τον καταυλισμό- έχουν καταρρεύσει. Ο μεγαλύτερος κρατήρας προέρχεται από μια βόμβα που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι στόχευε στον χώρο μεταξύ των σπιτιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🇮🇱🇵🇸 – Massacre in Gaza refugee camp: Israel strikes again, killing and injuring hundreds of people there The IDF confirmed it carried out a second strike on the Jabaliya refugee camp in Gaza on Wednesday, claiming to have attacked Hamas headquarters and killed one of its… pic.twitter.com/MYNMrA8qMS — il libanese (@Ramy_Sawma) November 2, 2023

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι είχε βάλει στο στόχαστρο και σκότωσε ηγέτες της Χαμάς στον καταυλισμό, ενώ η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση το διέψευσε.

Anyone who believes that Israel is waging a “war against Hamas” is a damned fool or a liar. This is the extermination of the Palestinian people, made possible by the U.S. and Europe.pic.twitter.com/8HOtVxdNUS — Dan Cohen (@dancohen3000) October 31, 2023

Τουλάχιστον 195 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπαλίγια προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη, αναφέρει ανακοίνωση της υπηρεσίας ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Άλλοι 120 άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια και η τύχη τους αγνοείται, ενώ ακόμη 777 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

OHE: Έγκλημα πολέμου ο βομβαρδισμός της Τζαμπαλίγια

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε σήμερα ότι οι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπαλίγια στη Λωρίδα της Γάζας «θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου».

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq — UN Human Rights (@UNHumanRights) November 1, 2023

«Λαμβανομένου υπόψιν του υψηλού αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων και του μεγέθους των καταστροφών μετά τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, εκφράζουμε σοβαρούς φόβους ότι αυτές είναι δυσανάλογες επιθέσεις που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου», γράφει η Ύπατη Αρμοστεία σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).