Μία νέα προειδοποιητική ανακοίνωση για επικείμενη γεωμαγνητική καταιγίδα που θα διαρκέσει σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη 1η Αυγούστου εξέδωσε το Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις -που συναρτώνται με έντονη ηλιακή δραστηριότητα- για γεωμαγνητική καταιγίδα έντασης G3, το Σέλας θα μπορούσε να είναι ορατό στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη γύρω στους 50° .

Here is an animation of the last 24 hours of #NorthernLights forecasts for North America.

Images from NOAA Space Weather Prediction Center#Space #Aurora #SWPC #NOAA pic.twitter.com/r27AKPMIDB

— Grand Forks, ND Sky Color (@gfndskycolor) July 31, 2024