Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το πρώτο τους χτύπημα σε συνοριακή περιοχή εντός του ρωσικού εδάφους με πύραυλο ATACMS. όπως αναφέρει το RBC Ukraine, επικαλούμενο αξιωματούχο του εθνικού στρατού.

«Πράγματι, για πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε το ATACMS για να χτυπήσουμε ρωσικό έδαφος. Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε κατά μιας εγκατάστασης στην περιοχή Μπριάνσκ και χτυπήθηκε επιτυχώς», ανέφερε η πηγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Karachev βρίσκεται κοντά στο Bryansk, περίπου 130 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Η επίθεση έγινε στο 67ο οπλοστάσιο της κύριας διεύθυνσης πυραύλων και πυροβολικού του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ισχυρές πυρκαγιές στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

💥 ATACMS strike in Russia?

Ukraine struck the artillery & missile arsenal in Karachev, Bryansk region.

Russians say it was a missile, not drones.

This specific site was hit last month as well.

Coordinates: 53.1440873, 34.9512602 pic.twitter.com/JdePPwbkg9

— Igor Sushko (@igorsushko) November 19, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ