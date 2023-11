Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο διπλωματικός μαραθώνιος στη Μέση Ανατολή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος έφτασε το βράδυ της Κυριακής (5/11) στην Άγκυρα όπου θα έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αποτρέψει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τζέφρι Φλέικ, η γενική διευθύντρια του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αρμόδια για τις διμερείς πολιτικές υποθέσεις με τις ΗΠΑ πρέσβειρα, Γιαπράκ Μπαλκάν και άλλοι αξιωματούχοι.

Χθες Κυριακή(5/11) ο Tούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε πως η κυβέρνησή του συνεργάζεται με συμμάχους της στην περιοχή για να υπάρξει απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Καταγγέλλοντας την «ανήθικη σφαγή» στη Λωρίδα της Γάζας, ο αρχηγός του τουρκικού κράτους έκοψε κάθε επαφή με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενζαμίν Νετανιάχου και ανακάλεσε τον πρεσβευτή της χώρας του στο Ισραήλ, στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις. Αποφάσισε επίσης να μη συναντηθεί με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μπλίνκεν, που βρίσκεται για συνομιλίες στην Άγκυρα.

Πριν από τις δηλώσεις Ερντογάν, το περιβάλλον του Μπλίνκεν είχε εκφράσει αισιοδοξία για πιθανή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.

Η Άγκυρα δεν συμπεριελήφθη στην αρχική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμτεντ για το πρόγραμμα περιοδείας του Άντονι Μπλίνκεν στην περιοχή. Παρά το γεγονός ότι τουρκικές διπλωματικές πηγές έσπευσαν να ανακοινώσουν την επίσκεψη. Αυτό δημιούργησε ερωτήματα και θεωρήθηκε αντανάκλαση των αυξανόμενων διαφορών μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είχε συναντηθεί και με τους υπουργούς Εξωτερικών πέντε αραβικών χωρών (Σαουδικής Αραβίας, Κατάρ, Ιορδανίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Αιγύπτου) καθώς και με τον Ιρακινό πρωθυπουργό αλλά και με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Μετά την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την οποία επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Βαγδάτη, όπου συνομίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό για τους κινδύνους επέκτασης του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στο Ιράκ, που ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «εργάζονται σκληρά» για να σταματήσουν την εξάπλωση των συγκρούσεων και να φέρουν τους ομήρους στα σπίτια και παράλληλα κατέστησε «πολύ σαφές» ότι οι επιθέσεις που προέρχονται από πολιτοφυλακές που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν είναι «απαράδεκτες».

The US is “working very hard” to ensure the conflict in Gaza does not “escalate or spread.”

Antony Blinken is speaking in Baghdad after meeting with the Prime Minister of Iraq, Mohammed Shia al-Sudani.

Listen below.https://t.co/JvRoYJFrMj

📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/kbrC4phN81

— Sky News (@SkyNews) November 5, 2023