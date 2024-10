Σκηνές αποκάλυψης ετοιμάζεται να βιώσει η Φλόριντα εξαιτίας του κυκλώνα Μίλτον. Εκατομμύρια κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τον πιο καταστροφικό τυφώνα, που θα πλήξει την πολιτεία εδώ και 100 χρόνια.

Στις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο του τυφώνα Μίλτον το νερό μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 4,5 μέτρα καλύπτοντας τα πάντα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταρρακτώδεις βροχές, ξαφνικές πλημμύρες, και ισχυρούς ανέμους.

Μετεωρολόγος αμερικανικού καναλιού, έκανε με την βοήθεια της τεχνολογίας μια εντυπωσιακή προσομοίωση, όπου η εικόνα μιλάει από μόνη της, για το ισχυρότατο πλήγμα που αναμένεται.

«Το κύμα καταιγίδας για τον τυφώνα Μίλτον αναμένεται ότι θα είναι 15 πόδια (σ.σ. 4,5 μέτρα). Για να σας δώσουμε μια ιδέα για το πόσο θανατηφόρο είναι αυτό, δείτε πώς μοιάζουν τα 9 πόδια (σ.σ. 2,75 μέτρα)».

The storm surge for Hurricane Milton is expected to be 15 feet. To give you an idea of how deadly this is, here’s what 9 feet looks like. #HurricanMilton #hurricaneMiltom #Hurricane #Milton #Tampa #Florida #HuracanMilton #TampaBay #Nola #FortMyers pic.twitter.com/V590vWIqqp

Δείτε εικόνα από την πτήση που πραγματοποιήθηκε ενόψει του ισχυρού χτυπήματος από τον κυκλώνα Μίλτον για τη συλλογή δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της πρόβλεψης και την υποστήριξη της έρευνας για τους τυφώνες.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024

Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024