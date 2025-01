Οι ερευνητές εξετάζουν εάν υπάρχουν πιθανές συνδέσεις μεταξύ της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη και της έκρηξης ενός Tesla Cybertruck έξω από ένα ξενοδοχείο Trump στο Λας Βέγκας, σύμφωνα με το CNN. Και τα δύο περιστατικά έλαβαν χώρα λίγες ώρες μετά το νέο έτος.

«Διερευνούμε εξονυχιστικά οποιαδήποτε σύνδεση με αυτό που συνέβη στη Νέα Ορλεάνη, καθώς και άλλες επιθέσεις που έχουν συμβεί σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Κέβιν ΜακΜάχιλ, σερίφης του Αστυνομικού Τμήματος του Μετρό του Λας Βέγκας, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Ο σερίφης είπε ότι η αστυνομία εργάζεται για να εξακριβώσει εάν η έκρηξη έξω από το ξενοδοχείο είχε κάποια σχέση με το ISIS, αλλά «δεν έχουμε καμία ένδειξη για αυτό προς το παρόν».

Το FBI δήλωσε εχθές ότι η έκρηξη στο Cybertruck ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

Τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν και στα δύο περιστατικά ενοικιάστηκαν από την Turo, είπε η εταιρεία, μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να νοικιάζουν τα αυτοκίνητά τους διαδικτυακά.

