Μαίνεται το πύρινο μέτωπο που καίει για δεύτερη ημέρα τον ορεινό όγκο βόρεια της συνοικίας του Κορδελιού στη Σμύρνη και έχει φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι και οι φλόγες έχουν κοκκινήσει τον ουρανό της Σμύρνης, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική εξαιτίας του καπνού.

Στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου, προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μέχρι στιγμής έχουν καεί 16 σπίτια, ενώ το απόγευμα η φωτιά είχε κάψει εγκαταστάσεις στη βιομηχανική ζώνη. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 78 άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν από τις πυρκαγιές στη Σμύρνη, από τα οποία αυτή τη στιγμή μόνο τα 29 παραμένουν σε νοσοκομεία.

Τουλάχιστον 900 πολίτες έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους. Οι περισσότεροι από τις επαρχίες Μπαϊρακλί και Σανκακλί.

Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης (AFAD) ανέφερε ότι 3.583 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Σμύρνη, το Αϊδίνιο, το Μπολού, τη Μούγλα και τη Μανίσα.

Just more confirmation of Hanke’s School Boy’s Theory of History: It’s just one damn thing after another. pic.twitter.com/IpRPPmH4pH

Στη Μανίσα επενέβησαν πάνω από 400 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα και πάνω από 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε αυτή την περιοχή εκκενώθηκαν γειτονιές, κάηκε ολοσχερώς ένα τέμενος ενώ υπέστη ζημιές ένα νεκροταφείο.

Προς στιγμήν το απόγευμα της Παρασκευής (16/8) φάνηκε η πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο, ωστόσο αργότερα λόγω των ισχυρών ανέμων αναζωπυρώθηκε.

Στη Σμύρνη σπεύδει για να επιθεωρήσει το έργο της κατάσβεσης ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

Σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας Ιμπραήμ Γιουμακλί, αιτία της πυρκαγιάς στο Κορδελιό ήταν φωτιά που άναψαν για πικνίκ. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως έχουν ταυτοποιηθεί 3 άτομα ενώ οι προσπάθειες σύλληψης συνεχίζονται. Σημειώνεται επίσης πως η φωτιά στο Οδεμήσιο ξεκίνησε από δύο παιδιά που κάπνιζαν σε χώρο με γρασίδι.

«Τα μετεωρολογικά στοιχεία λένε ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές τις επόμενες 3 ημέρες. Είμαστε σε επιφυλακή», είπε ο υπουργός Γεωργίας ενώ συμπλήρωσε πως, «30 από τις 47 δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα έχουν τεθεί υπό έλεγχο και η επέμβαση σε 17 πυρκαγιές συνεχίζεται».

The fire in Izmir (Smyrna) is in the suburbs now, terrible scenes. 80km/h winds and outbreaks in other parts of the country stretching resources. Wishing safety and a quick resolution for our neighbours. 🇹🇷 https://t.co/BZbczrUbQW

— Nomadpossum 🐟🇬🇷 🇦🇺 (@nomadpossum) August 16, 2024