Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στον γοτθικό καθεδρικό ναό στην πόλη Ρουέν, στη Γαλλία.

Ο καθεδρικός ναός είναι ιδιαιτέρως γνωστός από τα έργα του Γάλλου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Κλοντ Μονέ.

URGENT – #France : The situation seems to be stabilizing at #Rouen cathedral.

Πρόκειται για έναν από τους πιο όμορφους και σημαντικούς καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας, που έγινε ευρέως γνωστός καθώς ζωγραφίστηκε πολλές φορές από τον Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Κλοντ Μονέ τον 19ο αιώνα.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά από τα Γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα, φαίνεται μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τον ναό. Οι εικόνες έφεραν στη μνήμη την καταστροφική πυρκαγιά στον καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων, το 2019.

🇫🇷The cause of the fire on the spire of Rouen cathedral is unknown at this stage. A large number of firefighters are on the scene. Prefect asks people to avoid the area#France #fire #RouenCathedral #Cathedral #BREAKING pic.twitter.com/B1tVManr6d

— Attentive Media (@AttentiveCEE) July 11, 2024