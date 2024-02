Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου, ξέσπασε φωτιά σε βαγόνι του μετρό της Ουάσινγκτον.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα εξάρτημα (μονωτήρα) που βρισκόταν κάτω από το βαγόνι, με τον Οργανισμό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Ουάσινγκτον να καλεί άμεσα σε εκκένωση του σταθμού του μετρό, όταν πυκνοί καπνοί δημιούργησαν αποπνικτική ατμόσφαιρα για τους επιβάτες.

Όπως μετέδωσε το ABC News, βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον πυκνό καπνό να γεμίζει το πάνω μέρος της εισόδου του σταθμού και δεκάδες ανθρώπους να τρέχουν.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ένας υπάλληλος του μετρό να τρέχει, φωνάζοντας: «Άδειασε τον σταθμό».

