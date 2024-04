Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σε πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον, σε κοντινή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη 11 Απριλίου.

Η αστυνομία εξέδωσε δημόσιο συναγερμό για το αυτοκίνητο που πιστεύεται ότι επέβαινε τουλάχιστον ένας ένοπλος, με το οποίο και διέφυγε.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε στα βορειοανατολικά της πόλης και ότι πιθανώς υπάρχουν δύο δράστες, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, είπαν ότι η έρευνα είναι προκαταρκτική, αλλά πιστεύουν ότι οι ύποπτοι βγήκαν από το όχημα και άρχισαν να πυροβολούν κατά των πολιτών.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου έξι χιλιόμετρα μακριά από τον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν παρέθεταν ένα κρατικό δείπνο για τον Ιάπωνα πρωθυπουργό, Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ένας άνδρας κατέληξε στο σημείο και άλλοι πέντε, μεταξύ των οποίων ένας 9χρονος και ένας 12χρονος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που όμως δεν είναι σοβαρά.

«Αναζητείται ένα Toyota Sedan, χωρίς μπροστινές πινακίδες, σε σκούρες αποχρώσεις και με μαύρες ζάντες, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Κατευθυνόταν ανατολικά, στη λεωφόρο Maryland NE», δημοσίευσε η αστυνομία της Ουάσιγκτον στο X (πρώην Twitter).

Urgent: MPD searching for this vehicle in reference to the shooting on 21st Street NE. Have info? Immediately call 202-727-9099 or text 50411. pic.twitter.com/6M4z9y0HKO

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των ΜΜΕ, η αρχηγός της αστυνομίας, Πάμελα Σμιθ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για όσους επλήγησαν από τους πυροβολισμούς και υποσχέθηκε ότι οι αστυνομικοί εργάζονται για να αντιμετωπίσουν την έξαρση βίας. Αν και οι ανθρωποκτονίες και άλλα είδη βίαιων εγκλημάτων, έχουν μειωθεί κατά 22% σε σχέση με αυτή την περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν άλλοι τρεις πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα που άφησαν πολλούς τραυματίες.

«Εργαζόμαστε ακούραστα για να αφαιρέσουμε μερικά από αυτά τα παράνομα όπλα που βρίσκονται στους δρόμους μας», είπε η Σμιθ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. «Αυτό που βλέπουμε είναι αύξηση των όπλων στην περιοχή και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα αφαιρέσουμε αυτά τα όπλα από τους δρόμους μας».

MPD investigating a shooting injuring five and killing one, at the 1100 block of 21st Street NE. At least 54 shell casings were recovered at the scene. TB / For the Washington Post pic.twitter.com/2i3Q1U8uj1

— Tom Brenner (@tombrennerphoto) April 11, 2024