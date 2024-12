Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ανήλικοι, σκοτώθηκαν και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλου σε χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουινσκόνσιν, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, σε νεότερη ενημέρωσή της για το περιστατικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας ανήλικος μαθητής πιστεύεται ότι είναι ο δράστης του μακελειού στο σχολείο, ο οποίος αυτοκτόνησε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το περιστατικό συνέβη στο Abundant Life Christian School, ένα ιδιωτικό ίδρυμα που διδάσκει περίπου 400 μαθητές από το νηπιαγωγείο έως τη 12η τάξη.

Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε ένα χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουινσκόσιν είχε αποτέλεσμα “πολλούς τραυματίες”.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο χριστιανικό σχολείο Abundant Life στο Μάντισον, την πρωτεύουσα της πολιτείας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Daily Mail έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 πυροβολισμούς.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Παράλληλα, ο δρόμος γύρω από το σχολείο έχει κλείσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το σχολείο φιλοξενεί περίπου 390 μαθητές – από μαθητές νηπιαγωγείου ως και λυκείου – και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

🚨🇺🇸GUNMAN OPENS FIRE AT WISCONSIN SCHOOL AND TAKES HIS LIFE: 2 DEAD, 3 INJURED

Law enforcement confirms 2 victims are dead and 3 others are injured at Abundant Life Christian School, Madison. The investigation is ongoing, and authorities urge the public to stay clear of the… https://t.co/4uraLfSbxq pic.twitter.com/5RTUnJHn6T

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 16, 2024