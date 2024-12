Τρεις νεκροί και επτά τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της επίθεσης ενόπλου σε σχολείο της πόλης Μάντισον, στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας πως μεταξύ των νεκρών είναι ο φερόμενος ως δράστης του μακελειού.

Ο φερόμενος ως δράστης ήταν μαθητής του χριστιανικού σχολείου ALCS (Abundant Life Christian School) στο οποίο φοιτούν σχεδόν 400 παιδιά, νηπιαγωγείου μέχρι και λυκείου.

Επτά τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ορισμένοι εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Σον Μπαρνς σε συνέντευξη Τύπου.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει πως ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε πέντε, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, αλλά λίγη ώρα αργότερα η αστυνομική διεύθυνση του Μάντισον αναθεώρησε τον απολογισμό.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Τόνι Έβερς ανέφερε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι «παρακολουθεί στενά» τις εξελίξεις στην υπόθεση και «προσεύχεται για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την κοινότητα» του σχολείου.

Για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκε επίσης ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, όπως έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο.

Στις ΗΠΑ είναι διαδεδομένες οι επιθέσεις ενόπλων σε σχολεία, λόγω της ευκολίας με την οποία οι Αμερικανοί έχουν πρόσβαση σε όπλα. Δολοφονίες σε σχολεία έχουν συγκλονίσει κατά καιρούς την κοινή γνώμη – όπως το μακελειό του 2012 σε δημοτικό σχολείο του Κονέκτικατ, όπου 20 παιδιά ηλικίας 6-7 ετών είχαν βρει τον θάνατο. Τον Φεβρουάριο του 2018, ένας 19χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 17 ανθρώπους σε λύκειο του Πάρκλαντ στη Φλόριντα. Τον Μάιο του 2022, ένας 18χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 19 μαθητές και δύο εκπαιδευτικούς σε δημοτικό σχολείο του Ουβάλντε, στο Τέξας.

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει οι εκκλήσεις για αυστηρότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες προσκρούουν στο πανίσχυρο λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής.

Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για ένα συμβάν με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε ένα χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουινσκόσιν είχε αποτέλεσμα “πολλούς τραυματίες”.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο χριστιανικό σχολείο Abundant Life στο Μάντισον, την πρωτεύουσα της πολιτείας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Daily Mail έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 πυροβολισμούς.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Παράλληλα, ο δρόμος γύρω από το σχολείο έχει κλείσει.

Το σχολείο φιλοξενεί περίπου 390 μαθητές – από μαθητές νηπιαγωγείου ως και λυκείου – και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

🚨🇺🇸GUNMAN OPENS FIRE AT WISCONSIN SCHOOL AND TAKES HIS LIFE: 2 DEAD, 3 INJURED

Law enforcement confirms 2 victims are dead and 3 others are injured at Abundant Life Christian School, Madison. The investigation is ongoing, and authorities urge the public to stay clear of the… https://t.co/4uraLfSbxq pic.twitter.com/5RTUnJHn6T

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 16, 2024