Η πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, η Σεούλ, καλύφθηκε το πρωί της Τετάρτης, 27 Νοεμβρίου, με χιόνι, έπειτα από την ισχυρότερη χιονόπτωση που έχει καταγραφεί από τότε που διατηρούνται αρχεία εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 16,5 εκατοστά χιονιού έπεσαν το πρωί της Τετάρτης στις 07:00 (τοπική ώρα, τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 12,4 εκατοστών που είχε καταγραφεί στις 28 Νοεμβρίου 1972.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Προειδοποίηση για έντονες χιονοπτώσεις είχε εκδοθεί το απόγευμα της Τρίτης, με τις Αρχές να ζητούν από τους πολίτες «να αποφεύγουν να οδηγούν οχήματα και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους», αλλά και να «προσέχουν για το ενδεχόμενο πτώσης δέντρων».

Μεγάλη ποσότητα χιονιού έπεσε σε όλη τη Νότια Κορέα και καταγράφηκαν πολλά ατυχήματα, καθώς αυτοκίνητα γλιστρούσαν στους δρόμους, αν και δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

🇰🇷Good morning from Seoul’s 1st snowfall of the season!☃️🌨️❄️ pic.twitter.com/QSJ9x8f7Gd

— Mike Valerio (@ValerioCNN) November 27, 2024